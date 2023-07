Feuerwehrjugend: Gruppen aus Weiden und Pinkafeld als große Sieger

Bei schweißtreibenden Temperaturen ging die Wettkampfgruppe aus Pinkafeld im Bewerb Bronze, gefolgt von den Gruppen Winden am See und Weiden am See als Sieger hervor. Im Bewerb Silber (da werden die Funktionen gezogen) gewannen die Wettkämpfer aus Weiden am See vor Pinkafeld und Steinberg. Bei den Mädchen gewann im Bewerb Bronze das Team Baumgarten/Schattendorf vor Unterfrauenhaid und Tschurndorf/Weppersdorf, im Bewerb Silber siegte Neuhaus am Klausenbach.

Die Gruppe aus Weiden am See gewann auch den Jugend-Cup

Beim Jugend-Cup traten die neun schnellsten Bewerbsgruppen des Tages, zum Bewerb um die begehrte Wandertrophäe an. Als Siegergruppe ging die Gruppe aus Weiden am See vor den Gruppen aus Pinkafeld und Deutschkeuz-Girm/Haschendorf/Unterpetersdorf hervor.

Landesjugendreferent Christian Doczekal durfte neben zahleichen Ehrengästen Landesrätin Daniela Winkler, 2. Präsident des Burgenländischen Landtages Walter Temmel und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf begrüßen.

Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf gratulierte allen 1100 Jugendlichen, die an diesem Wettbewerb, bei noch dazu starker Hitze, teilgenommen haben und tolle Leistungen erbracht haben. „Die Feuerwehrjugend ist die Zukunft unseres Feuerwehrwesens – die große Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen zeigt uns, dass wir auf dem richten Weg sind. Dafür gebührt allen die an diesem Bewerb teilgenommen haben, angefangen bei den Jugendlichen, deren Betreuer:innen und der Bewerbsorganisation bis hin zu den Eltern, ein herzliches Danke.“

Auch Landesrätin Daniela Winkler bedankt sich bei den Jugendlichen und ihren Betreuer:innen für ihren Einsatz und gratuliert zu den Leistungen. „Die Jugendlichen haben hervorragendes geleistet. Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die jungen Feuerwehrmitglieder an die Sache gehen, brauchen wir uns für die Zukunft der Feuerwehr keine Sorgen machen.“

Über den Leistungsbwerb

Burschen und Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren, sichern den Nachwuchs der burgenländischen Feuerwehren. In der Feuerwehrjugend werden die Jugendlichen auf ihren aktiven Dienst bei den Feuerwehren gründlich und gewissenhaft ausgebildet und vorbereitet. Beim Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb wird ihnen die Möglichkeit geboten, ihr Können und ihre Ausbildung der Öffentlichkeit zu demonstrieren.

Bei diesem Wettbewerb ist von der Gruppe, bestehend aus neun Mitgliedern, eine Schlauchleitung zu verlegen, ein Wassergraben zu überspringen, ein Tunnel zu durchkriechen und ein Hindernisbalken zu überlaufen. Gerätekunde, die Anfertigung von im Feuerwehrdienst verwendeter Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze ergänzen den Bewerb. Abschließend ist von der Gruppe ein 400 Meter Hindernisstaffellauf zu absolvieren.