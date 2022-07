Bezirk Neusiedl: Standort für Kulturzentrum gesucht

Werbung

Im „Zukunftsplan Burgenland“, dem Arbeitsprogramm der Burgenländischen Landesregierung, ist es festgeschrieben: Ein Kulturzentrum (KUZ) für jeden Bezirk bis 2025. In Mattersburg wurde das 2014 wegen Baumängel geschlossene KUZ erst im Mai rundumerneuert wieder eröffnet, in Güssing wurden vor drei Wochen die Umbaupläne des bestehenden KUZ präsentiert.

Wie sieht es nun im Neusiedler Bezirk aus, in dem bis dato kein Kulturzentrum des Landes beheimatet ist? Im Rahmen der SPÖ-Sommertour, die am Montag im nördlichsten Bezirk ihr Finale fand, zeichnete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen groben Fahrplan.

Tendenz geht klar zur Bezirkshauptstadt

„Momentan sind wir noch auf Standortsuche. Aber noch im heurigen Jahr soll es eine Entscheidung für einen Standort geben. Dann soll nach einem Vorentwurf ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden.“ Laufe alles nach Plan, sei ein Baustart 2024 möglich.

Auf Nachfrage der BVZ äußerte sich der Landeschef auch zu seiner örtlichen Präferenz. Er tendiere klar nach Neusiedl am See, zu einem zentral gelegenen Standort.

Schon 2019 gab es Überlegungen, das gemeindeeigene Schloss in Kittsee in das Landeseigentum zu übernehmen und damit im Bezirk eine landeseigene Kulturstätte zu betreiben. Die Gespräche zwischen Gemeinde und Land Burgenland zerschlugen sich und schließlich meldete die Gemeinde selbst Bedarf an: In Kittsee ist man momentan dabei, den Westflügel zum Gemeindeamt umzubauen.

Teuerung als größte Sorge in der Bevölkerung

Die SPÖ-Sommertour führte den Landtagsclub in sieben Tagen durch alle Bezirke des Landes. Mit 3000 Burgenländerinnen und Burgenländern sei man dabei in Kontakt gekommen, so Klubobmann Robert Hergovich bei der abschließenden Pressekonferenz in Weiden am See.

Die Hauptsorge in der Bevölkerung betreffe vor allem die momentane Teuerung. Eine Entlastung könnten Länder und Bund mit einem gemeinsamen Paket erreichen, betont Doskozil: „Durch eine Einmal-Zahlung der Länder (Stichwort: Anti-Teuerungsbonus), einer Preisdeckelung in sensiblen Bereichen (etwa Sprit und Energie) und der Einführung eines Mindestlohnes von 1.700 Euro netto.“

Der Anti-Teuerungsbonus des Landes wurde am Dienstag präsentiert. Geschätzt 30.000 burgenländische Haushalte, deren Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze liegen, sollen davon profitieren.

Kultur statt Medizin?

