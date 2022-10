259 Anzeigen bei Schwerpunkaktion in Nickelsdorf

Werbung

Es wurden insgesamt 59 LKW, Busse und Kleintransporter kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 259 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See erstattet. Weiters wurden 20 vorläufige Sicherheitsleistungen und 15 Organmandate eingehoben.

Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters

Ein bulgarischer Kleintransporter war mit vier Fahrgästen, sowie 52 Tauben und acht Singvögel im Gepäckabteil unterwegs. Der Fahrer konnte keine gültigen Gesundheitszeugnisse für die Tauben vorweisen, daher gestatten die Beamten die Einbringung in das Bundesgebiet nicht.

Unter dem Beifahrersitz fand die Landesverkehrsabteilung ein „Kangal“-Hundewelpe vor. Der Welpe wurde nicht richtig gesichert und auch im Hundepass wurde keine Tollwutimpfung nachgewiesen.

Kennzeichenabnahme bei einem Reisebus

Die Überprüfung des technischen Zustandes des Omnibusses und des Anhängers ergab, dass sich beide Fahrzeuge nicht in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand befanden. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten der beiden Buslenker wurde festgestellt, dass die vorgewiesenen Bestätigungen über die lenkfreien Tage offensichtlich gefälscht waren.

Überschreitung der erlaubten Lenk- und Ruhezeit und technische Mängel

Die Überprüfung des technischen Zustandes eines Omnibusses ergab, dass die Betriebsbremse nicht ordnungsgemäß funktionierte. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten der beiden Buslenker wurde festgestellt, dass die beiden Lenker bereits seit 27 Stunden ohne Pause unterwegs waren.

