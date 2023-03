SPÖ-Bauern wollen Zugewinne bei LK-Wahl

Werbung

Bei der letzten Landwirtschaftskammerwahl erreichten die SPÖ Bauern acht der 32 Mandate, insgesamt 23,58 Prozent. Die traditionell niedrige Wahlbeteiligung bei der LK-Wahl (2018 knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten) ist auch eine Chance. Man will insbesondere Gründstückseigentümer mit mehr als 5.700 m2 zur Wahlurne bzw. zur Briefwahl bringen: „Letzten Endes geht es um unsere Gesundheit, denn wenn wir unsere regionalen Landwirtinnen und Landwirte stärken und unterstützen sowie die von ihnen nachhaltig produzierten Nahrungsmittel kaufen, können wir sicher sein, dass wir gesundes Essen auf unseren Tellern finden“, so der Listenerste aus Apetlon, Gottfried Pingitzer. Die SPÖ-Bauern & Bäuerinnen des Bezirkes Neusiedl am See hätten eine gut durchmischte Liste von zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, quer durch das Alters- und Geschlechterspektrum sowie verschiedene kleinere und größere Grundbesitzer und landwirtschaftliche Ausrichtungen, zusammengestellt. Damit sei ein Angebot für alle Wahlberechtigten vorhanden. Viele der Wahlberechtigten würden aufgrund ihrer wenigen Anknüpfungspunkte zur Landwirtschaftskammer wegen ihres vergleichsweise kleineren Grundbesitzes gar nicht wissen, dass sie wahlberechtigt seien. Andere seien der Meinung, dass „man sowieso nichts ändern könne.“ Dem widerspricht Pingitzer: „Die SPÖ Bäuerinnen & Bauern stehen dafür, dass die verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden. In Wahrheit bezahlen die kleinen und mittleren Bauern bloß den Großteil der Gehälter und Pensionen für eine Vielzahl von Beschäftigten in der Landwirtschaftskammer, zurück kommt hingegen derzeit sehr wenig.“ Das Hauptproblem dabei sei, dass es ab einer gewissen Grundbesitzgröße völlig egal sei, wie viel Grund man habe. Denn ab dieser Grenze sei die Abgabe an die Landwirtschaftskammer gedeckelt. „Das ist unfair gegenüber den kleinen und mittleren Bauern, welche die Masse der Einzahler darstellen“, so Pingitzer abschließend.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.