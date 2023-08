Vollbild Mehr aus Neusiedl Launige Partymeile Neusiedler Stadtfest trotz dem feuchten Wetter mit cooler Sommerparty Jubiläum Europabrunnen wird 25 Jahre alt Nach mehr als 100 ... Mönchhof: Letzter Schuster schließt seine Pforten Mehr Top-Stories Burgenlandliga SpG Edelserpentin startet die südliche Burgenlandliga-Saison Gastronomin feiert... Es war eine Zitterpartie für den Veranstalter, dem Kulturverein Impulse. Die Wettervorhersage verhieß für das Neusiedler Stadtfest nichts Gutes. Das Wetter entwickelte sich aber besser, als gedacht und so verwandelte sich die Neusiedler Hauptstraße wieder zur Partymeile schlechthin. Trotz des herbstlichen Wetters feierten die treuen Stadtfestbesucher auf fünf Bühnen bis in die frühen Morgenstunden ab.

Das Fest wurde mit dem traditionellen Bieranstich durch Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger und Vizebürgermeister Heinz Zitz sowie Thomas Harrer und Florian Sövegjarto vom Kulturverein Impulse eröffnet, bevor die „D´original Sautanzmusi“ beim Frühschoppen aufspielte. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm war krankheitsbedingt verhindert.

Nachmittags lichtete sich die Hauptstraße zwar aufgrund eines Regenschauers, vor allem der Frühschoppen und das Abend- und Nachtprogramm auf der Hauptbühne mit den local heroes „The Chunks“ und „Crowdfleckerl“ sowie den Amadeus Music Award Gewinnern „Granada“ und den DJs auf der Scene Stage am Anger zogen aber tausende Besucher nach Neusiedl am See. Auch das Kinderprogramm mit Zauberer Merlix im Weinwerk Burgenland war toll besucht.

Der einhellige Tenor vieler Besucher nach der dreijährigen Pause: „Gut, dass es das Stadtfest wieder gibt!“