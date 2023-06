Neues Burgerlokal im Designer Outlet Parndorf in den Startlöchern

Das Wiener Familienunternehmen wirbt mit Burgerunikaten, die für die Gäste aus frisch vor Ort faschiertem Fleisch, täglich vom Bäcker gebackenen Buns und einer Vielzahl hochwertiger Zutaten ohne zusätzliche Kosten nach Gusto in einer Schauküche von Hand geformt und gegrillt werden. Dazu gibt’s selbst gemachte Saucen zum Selberzapfen, so viel man will. Darüber hinaus bietet Le Burger seinen Gästen Premium-Steaks, Frühstück, Shakes, Desserts, edle Weine, feine Cocktails und vieles mehr. „Nach Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und Tirol ist das Burgenland das sechste Bundesland, in dem Le Burger überzeugen möchten. „Convenience-Ware ist für uns ein No-Go, wir verzichten, wo es möglich ist, auf Plastik, verarbeiten nur die frischeste Ware, haben ständig neue, auch fleischlose Produkte auf der Karte und engagieren uns für nachhaltige Projekte“, erklärt Lukas Tauber, der mit seinem Vater Thomas Tauber die Restaurantkette Le Burger zum Erfolg geführt hat.

Burger-Lokal im Wohnzimmerambiente

Was für die neue Burgermanufaktur geplant ist, erklärt der neue Franchisenehmer Michael Harrer. „Le Burger steht für mich für Frische, Nachhaltigkeit und innovative Produkte, die man nicht beim typischen Schachtelwirt ums Eck bekommt. Da muss natürlich auch das Ambiente passen, denn Le Burger ist bekannt für seine stilvolle Einrichtung, die eine moderne und gleichzeitig gemütliche Atmosphäre schafft“, so der Gastronomie -Quereinsteiger. Dreh- und Angelpunkt der Manufaktur ist der offene Küchenbereich, der den Gästen erlaubt, alle Schritte der Zubereitung ihrer Burgerunikate, Steaks oder Bowls mitzuverfolgen. Sind die Burger servierfertig, geht’s in den Gästebereich voll „lebender“ Wände, die raumhoch mit Pflanzen bestückt wurden. Die Möbel vermitteln eine Mischung aus Retro-Chic und zeitgenössischem Design.

Bis zur Eröffnung, wartet auf den Le Burger-COO Daniel Chuchlik und sein Team vor Ort noch ein starkes Stück Arbeit. „Der Wintergarten ist schon fertig, die Fenster sind eingebaut. Auch die ersten Fliesen wurden schon verlegt. Der Trockenbau ist ebenfalls abgeschlossen. Auf dem Dach sind bereits Abluft- und Filteranlagen installiert. Das Kühlhaus befindet sich in den finalen Zügen. Als nächster Schritt stehen Elektroinstallationen an. Läuft alles nach Plan, wird Anfang Juni die Edelstahlküche geliefert. Und dann kann es schon losgehen mit der Einschulung der ca. 40 Mitarbeiter, bis Mitte Juni die ersten Gäste ihre Burgerunikate genießen können.“

Über Le Burger

Le Burger wurde 2014 gegründet. Mit dem Anspruch von Eigentümer Dr. Thomas Tauber und Geschäftsführer Lukas Tauber, „einen Burger für jedermanns Geschmack“ zu kreieren, kann sich jeder Gast neben vorgeschlagenen Burger-Variationen seinen Burger nach Belieben gestalten. Le Burger verfügt über Filialen in Wien, Wr. Neustadt, SCS Vösendorf, Linz, Graz, Graz-Seiersberg, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Gmunden, München und Dubai.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.