Sturmwarnung: Anlagen am Neusiedler See erneuert

Aufgrund der Fehleranfälligkeit, der Ersatzteilknappheit, der hohen Energieaufnahme, sprich fünffacher Energieverbrauch, und der teilweise schwer interpretierbaren Signale wurden die Sturmwarnanlagen auf LED-Leuchten samt neuer Steuerung umgebaut. Auch die Lichtverschmutzung sei durch die Umstellung um ein Vielfaches reduziert worden, da die Lampen weder seitlich noch rückwärts Licht abgeben, heißt es in einer Aussendung des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner.

Neun der elf Sturmwarnanlagen sind bereits erneuert, zwei werden derzeit noch umgebaut. „Die Umstellung soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein“, betont Infrastrukturlandesrat Dorner. Pro Gemeinde fallen Kosten in der Höhe von rund 22.000 Euro an.

Aufgrund des Katastrophenhilfsgesetzes sind die Gemeinden am See verpflichtet, für die Sicherheit am See zu sorgen und folglich die Kosten zu tragen. Die anfallenden Kosten übernehmen je zur Hälfte die Gemeinden und das Land. Es sei selbstverständlich, dass das Land Burgenland die Gemeinden bei diesem Projekt finanziell unterstütze, betont Dorner: „Sicherheit hat für uns in allen Bereichen oberste Priorität“, betont Dorner.

Betrieben werden die Sturmwarnanlagen zentral durch die Landessicherheitszentrale (LSZ).

