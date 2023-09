St. Andrä: Apfelernte in vollem Gange

Seit Ende Juli läuft im Hause Leeb bereits die Apfelernte. Normalerweise hätte sie rund zwei Wochen früher begonnen, durch das Wetter gab es heuer allerdings eine kleine Verschiebung.

Über zehn verschiedene Sorten hinweg, die jeweils zu anderen Zeiten reif werden, erstreckt sich die Apfelernte im Hause Leeb noch bis in den Oktober. Derzeit wird noch die Sorte Gala fertig geerntet, in der Folge kommen dann langsam die Sorten Pinova, Kronprinz Rudolf, später auch etwa Mariella oder Golden Delicious. Verschiedene Obstbäume auf 10 Hektar FlächeAuf etwa ein Zehntel der 10 Hektar Fläche, die die Familie Leeb mit Obstbäumen bewirtschaftet, fallen auch Marillen und Birnen. Wenige Tage können in der Obsternte den Unterschied ausmachen: Eine der beiden Marillensorten brachte heuer einen Totalausfall, während die andere wunderschön wurde – Unterschied in der Blütezeit: drei bis vier Tage.

Die Sorte Gala wird aktuell geerntet. Dies geschieht immer von Hand, jedoch gibt es auch eine „Pflückmaschine“, die im Grunde aber nichts anderes als eine mobile Hebebühne mit Fließband darstellt. Foto: Klaus Zwinger

Auch bei den Birnen gab es heuer eine kleine Überraschung. Denn während diese eigentlich frostempfindlicher als Äpfel wären, war die Ernte heuer laut Albert Leeb wunderschön. Bei den Äpfeln sieht die Sache etwas anders aus: „durch die langen, feuchten Perioden im Frühjahr weisen manche Äpfel heuer kleine optische Mängel an der Schale auf – nichtsdestotrotz schmecken sie auch heuer selbstverständlich wieder köstlich.“, so Leeb.

Allgemein wird es sich heuer voraussichtlich um eine durchschnittliche Ernte handeln. Das heißt für ihn 30 bis 40 Tonnen pro Hektar, auf dem im Durchschnitt 3.000 Apfelbäume stehen. Für den Betrieb gab es mit der erfolgten Bio-Zertifizierung heuer auch eine erfreuliche Neuerung. In die Zukunft blickt Albert Leeb dennoch nicht ausschließlich optimistisch: „Im Vergleich zu vor zwei Jahren kosten die Glasflaschen für den Apfelsaft inzwischen das doppelte. Würde ich das an meine Kunden weitergeben, müsste ich fünf, sechs Euro pro Flasche verlangen.“