Neusiedlerin ist Burgenlands beste Nachwuchsverkäuferin

Werbung

Selbstbewusst, kompetent und freundlich: So präsentierten sich die Teilnehmer des Landeswettbewerbs für Handelslehrlinge in der Berufsschule Eisenstadt der Jury. Die Kandidaten mussten in Gesprächen mit einem Testkunden ihr Verkaufstalent demonstrieren, Waren präsentieren und ihre Englisch-Kenntnisse unter Beweis stellen.

„Der Junior Sales Champion hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Schaufenster für die Besten der Besten entwickelt“, erklärt KommR Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel im Burgenland. Die Karrierechancen der Finalisten sind ausgezeichnet, weiß Gottweis: „Fachkräfte sind heißbegehrt und Top-Leute wie unsere Finalisten umso mehr.“

Start beim Bundeswettbewerb

Neben dem Verkaufsgespräch bewertete die Expertenjury auch die Warenpräsentation und den Gesamteindruck der Kandidaten. Der Umgang mit einem überraschend eintreffenden englischsprachigen Kunden wurde ebenfalls bewertet.

Die meisten Punkte und damit den ersten Platz holte sich Katharina Rittsteuer aus Neusiedl am See, Lehrbetrieb „Glückskind Berlin“ in Parndorf. Hinter ihr auf Platz zwei ist Michael Bergmann aus Bocksdorf, Lehrbetrieb Raiffeisen Lagerhaus Süd, Platz drei holte Dalia-Gabriela Petcov aus Fischamend, welche beim XXXLutz in Parndorf beschäftigt ist. Die beiden Erstplatzierten werden das Burgenland beim Junior Sales Champion Österreich vertreten, der am 11. Oktober in Salzburg über die Bühne geht.

Derzeit gibt es 328 Einzelhandelslehrlinge im Burgenland, die Einzelhandelslehre ist damit der beliebteste Lehrberuf.

Auch Bürolehrlinge standen im Wettbewerb

Ebenfalls zu den Landesmeisterschaften traten Burgenlands beste Bürolehrlinge an, um ihr wirtschaftliches Fachwissen, ihre Rhetorik und ihr Präsentationsverhalten vor einer Jury aus der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung zu messen. Die Lehrberufe Bürokaufmann-/-frau, Verwaltungsassistent:in sowie Steuerassistent:in stellten ihr Know-how im Büroalltag zur Schau.

Florian Roth (aus Parndorf, Lehrbetrieb Transfer GmbH), Andrea Gottweis, Spartenobfrau Handel, Berufsschuldirektor Karl Kruisz, Rebecca Goranovic (1. Platz), Nico Hofmann (2. Platz), Lisa Bariszlovits (3. Platz) und Robert Rinke (aus Eisenstadt, Lehrbetrieb Burgenland Energie) Foto: WKB

Als Sieger gingen hervor:

1. Rebecca Goranovic aus Gerersdorf (Lehrbetrieb: Bezirksgericht Güssing)

2. Nico Hofmann aus Neusiedl am See (Lehrbetrieb: Finanzamt Österreich)

3. Lisa Bariszlovits aus Müllendorf (Lehrbetrieb: Burgenland Energie)

Aktuell absolvieren im Burgenland 73 Bürokaufleute, 34 Verwaltungsassistenten und 11 Steuerassistenten ihre Lehre.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.