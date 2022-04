Leiche gefunden Abgängige Burgenländerin tot aus Fluss geborgen

E ine 53-jährige Frau aus Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See), die seit dem Wochenende abgängig gewesen war, ist am Dienstagnachmittag tot aus der Leitha geborgen worden.