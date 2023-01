War aber auch nicht anders zu erwarten, musste man doch zwei lange Jahre darauf warten.

Und zur größten Parndorfer Indoor-Veranstaltung kommen sie ja alle.

Ebenfalls anwesend unter den Gästen auch Bgm. Ing. Wolfgang Kovacs, als auch LR Daniela Winkler.

Tolle Musik und tolle Tombolapreise leisteten das ihrige zum grossartigen Gelingen der Veranstaltung.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, getratscht, gelacht.

Noch lange wird er in Erinnerung bleiben, der Feuerwehrball 2023 in Parndorf.

Und nicht lange wird es dauern, bis es mit den Vorbereitungen für das Jahr 2024 wieder losgeht.

Schon jetzt viel Erfolg für den Veranstalter!

