Leserbeitrag Mutter- und Vatertagsfeier im Gasthaus zur Alten Mauth

Foto: rudi1951

D ie Pensionisten - Ortsgruppe - Neusiedl am See hielt am Montag, den 16. Mai 2022, ihre Mutter- und erstmals auch Vatertagsfeier im Gasthaus zur Alten Mauth ab. Mehr als 120 Personen folgten der Einladung dazu.