Umfrage: Mehrheit gegen große Bauprojekte und für naturnahes Seeufer

Wenn es um große Bauprojekte am Neusiedler See geht, so hat fast jeder Mensch in der Region eine fixe Meinung. Während über ein Drittel der BVZ Leser (36,2 Prozent) das neue Boutique-Hotel als „sehr gelungen“ betrachtet und sich für mehr derartige Angebote für Touristen am See ausspricht, ist ein noch größerer Teil - 195 von 354 Teilnehmern (55,1 Prozent) - gegen derartige Großbauten am Neusiedler See: „Das Seeufer sollte naturnah bleiben.“ 4,2 Prozent der Teilnehmer sind zwar optisch mit dem konkreten Bauprojekt nicht zufrieden, sind aber generell für mehr Betriebe am See. Nur 4,5 Prozent sind hin- und hergerissen oder unentschlossen.

Foto: BVZStrawpoll

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.