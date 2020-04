Martin Franz Neuberger hat sich in seiner neuesten Erzählung in „Das Kloster“ begeben. Der Autor und pensionierte Lehrer aus St. Andrä wollte das Buch bei der Grundsteinlegung für den Bau des orthodoxen Klosters Maria Schutz in seiner Heimatgemeinde präsentieren. Ob diese aufgrund der Coronakrise nun aber im Juni stattfinden werde, sei nicht klar.

Neuberger betont: „In dem Buch geht es nicht um das Sankt Andräer Kloster, aber die Erzählung ist von diesem inspiriert.“ Es sei eine frei erfundene rein fiktive Geschichte, die sich fast wie ein Krimi lese.

Der Protagonist in Neubergers Erzählung stößt in der Bibliothek eines Klosters auf ein Buch, das ihn auf eine ganz eigene mysteriöse Art und Weise fasziniert. Es erzählt von jemandem, der das Kloster damals, als es gebaut wurde, nicht sehen konnte.

„Das Kloster“, erhältlich unter: www.bibliothekderprovinz.at