Karl Markovics zu Gast im Mönchhofer Kurhaus Marienkron

Er fesselte das Publikum mit Kurzgeschichten von Kafka und Michail Bulgakov, den Abschluss setzte er mit Alfred Polgar. Markovics zeigte einmal mehr sein begnadetes Talent mit seiner unverwechselbaren Stimme und einer imposanten Darbietung, sodass Zeit und Raum buchstäblich verschmolzen und die Geschichten vor Augen lebendig wurden.

Foto: Sabine Hauswirth

Der kleine Rahmen ermöglicht in Marienkron auch immer einen direkten Austausch mit den Künstlern nach der Vorstellung – so auch letzten Samstag. Markovics gab im persönlichen Gespräch mit dem Publikum Einblicke zu den Stücken und den Autoren. Diese Begegnungen im kleinen, exklusiven Rahmen machen den besonderen Charakter der KULTUR.Genuss Reihe aus, die das Publikum so schätzt und die auch die Künstlerinnen und Künstler genießen. „In diesem Hause lebt ein guter Geist von einem gütigen Gott beseelt“, hinterlässt Karl Markovics an diesem Abend als Fazit in seiner Widmung für Marienkron. Es war bereits das zweite Mal, dass der bekannte Schauspieler und Regisseur in Marienkron auftrat, nachdem er das Haus auch selbst für Entspannung und Rückzug kennt.

Foto: Sabine Hauswirth

Die nächste KULTUR.Genuss-Veranstaltung in Marienkron findet am 30. September um 19 Uhr statt. Mit den bekannten Burgschauspielerinnen Dorothee Hartinger und Stefanie Dvorak lädt Marienkron wieder zu einer Lesung inklusive Sektempfang ein.