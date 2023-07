Frauenkirchen: Live-Musik und Pizza am Alpakahof Pinetz

Gegen 18 Uhr wurde gestern Abend der Pizzaofen eingeheizt. Trotz vereinzelten Regentropfen fanden sich zahlreiche Gäste am Alpakahof Pinetz in Frauenkirchen ein. Zwischen den flauschigen Alpakas, bei hauseigenen Weinen und selbstgemachter Pizza lauschten die Besucher dabei den sanften Klängen des Vater-Tochter-Duos „MAYCHILD“. Der geschichtsträchtige Pizzaofen ist derselbe, der in der ehemaligen Frauenkirchener Pizzeria „Corso“ in den 1980er Jahren Viele aus dem Bezirk mit ihren ersten Pizzas versorgte. Die Veranstaltung findet wieder am 5. August und 1. September statt. Es wird um Reservierung gebeten.