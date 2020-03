Fahrtenschreiber-Daten mit Magnet manipuliert .

Ein Lkw-Fahrer, der die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers manipuliert hatte, ist bei einer Kontrolle auf der Ostautobahn (A4) am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgeflogen. Der 47-Jährige hatte einen Magneten auf den Impulsgeber des Getriebes aufgesetzt. Dadurch wurden die Aufzeichnungen von Lenkzeiten unterdrückt, berichtete die Polizei am Freitag.