Zwischen Winden und Jois: Autofahrerin starb bei Kollision mit Lkw

Eine Pkw-Lenkerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Burgenland Straße (B50) zwischen Jois und Winden (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache war die Frau mit einem Lkw kollidiert. Sie starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der APA. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt. Die B50 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Neben der Polizei waren nach Angaben der Landessicherheitszentrale auch Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

