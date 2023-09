Rabiater Sohn überfordert Eltern: Prozess

Das Schicksal der Familie aus dem Seewinkel ist schwierig: Der 55-jährige Sohn hat nur die Sonderschule besucht und befindet sich nach einem schweren Straßenbahnunfall in Invaliditätspension. Sein 76-jähriger Vater vermutet, dass ein Sturz im Bezirk Neusiedl bei seinem Sohn zu inneren Kopfverletzungen geführt hat, die medizinisch abgeklärt werden sollten, wozu es bislang nicht gekommen ist.

„Sie sagten, ich habe ein Blutgerinnsel, seit damals bin ich ein bissl deppert“, stellte der 55-Jährige eine selbstkritische Eigendiagnose.

„Ich will, dass er in die Psychiatrie kommt“, brachte der Vater vor Gericht klar zum Ausdruck, was der Wunsch der Eltern wäre.

Am 3. Mai 2023 wurde der 55-Jährige in die Psychiatrie gebracht, allerdings nur für eine Nacht.

Beim Speckschneiden „durchgedreht“

Zuvor soll er „beim Speckschneiden“, wie sein Vater erzählte, „durchgedreht“ sein. Die Eltern riefen, wie ihnen zuvor von einer Ärztin geraten worden war, die Polizei, diese rückte mit drei Streifen und sechs Einsatzkräften an.

Den Polizisten gegenüber soll der 55-Jährige grobe Beschimpfungen geäußert haben. Außerdem soll er sie mit dem Abstechen und mit Faustschlägen bedroht haben. „I verbrenn' di mit dem Tschick“, soll eine weitere Drohung des Rauchers gelautet haben.

„Nüchtern bin i der reine Teddybär“

„Wenn i sag, ich stich alle ab, dann ist das im betrunkenen Zustand“, kommentierte der 55-Jährige den Strafantrag. „Das ist nur Mundpropaganda. Wenn i nüchtern bin, bin i der reine Teddybär!“

Ein Messer sei damals neben ihm gelegen, er habe damit aber nicht die Eltern und auch nicht die Polizisten bedroht.

Von den Polizisten habe er sich „provoziert“ gefühlt, sagte der Angeklagte. Eine „Fotz'n“ habe er dem Beamten aber nicht „runterhauen“ wollen.

Notdurft im Blumentopf verrichtet?

Eine Beamtin hatte angegeben, dass der 55-Jährige während der Amtshandlung in einem Blumentopf seine Notdurft verrichtete und das Gefäß danach in Richtung eines ihrer Kollegen warf. Andere Polizeibeamte, als Zeugen vor Gericht dazu befragt, konnten dies jedoch nicht bestätigen.

„Ich habe aufs Trottoir gepinkelt“, gab der Angeklagte an. Einen Blumentopf habe er nicht geworfen. „Nein. Kein Kommentar“, widersprach der 55-Jährige, um sich stöhnend vom Befragungssessel zu erheben und über Schmerzen in den Beinen klagend auf die Anklagebank zu setzen.

„Seit dem Unfall, wo er die Platzwunde erlitt, werden die Anfälle immer ärger“, berichtete sein Vater. „Er bräuchte eine psychiatrische Behandlung. Aber wie bekomme ich ihn da rein?“, fragte er.

Auf Entzug: Gleich am ersten Tag ein Bier geholt

Einmal sei sein Sohn bereits auf Alkoholentzug gewesen. Doch anstatt unmittelbar nach der Aufnahme im Gang stehen zu bleiben, wie ihm aufgetragen worden war, verließ der Patient das Gebäude, entdeckte eine Billa-Filiale gegenüber und holte sich ein Bier. „Die Psychiaterin sagte: Er wurde rückfällig. Wie kann man nach zwei Stunden rückfällig werden?“, wunderte sich der Vater. Er musste seinen Sohn wieder abholen.

„Meine Frau ist krank, sie bräuchte viel Ruhe“, sagte der Vater. Seine Frau und er hätten sich „das anders vorgestellt“. Er legte der Richterin eine Bescheinigung vor, die dem Sohn eine seit 2006 andauernde geistige Invalidität bestätigt.

Die Polizisten schilderten vor Gericht die Situation bei der Amtshandlung am Abend des 3. Mai. Der 55-Jährige sei „äußert ausfällig“ gewesen und habe mit Schlägen gedroht. Ernst genommen habe man das nicht. Und als später der Rettungsdienst kam, sei der 55-Jährige ohne weitere Aufregung eingestiegen und habe sich in die Psychiatrie bringen lassen.

„Haben'S gut ausgesagt“, lobte der Angeklagte einen Beamten. „Sie haben geschimpft!“, erinnerte ihn der Polizist. „Das ist meine Behinderung“, konterte der Angeklagte, offenbar nie um eine Antwort verlegen.

Angeklagter: „Das ist ein richtiges Kabarett“

Dann begann er zu lachen: „Das ist ein richtiges Kabarett, da!“, meinte er.

„Ein Kabarett sollte es nicht sein“, ermahnte ihn Richterin Doris Halper-Praunias.

„Hab' ich jetzt die elfte Vorstrafe, Frau Rat?“, erkundigte sich der Angeklagte. „Elf haben Sie schon. Es ginge jetzt um die zwölfte“, brachte ihn die Richterin auf den aktuellen Stand.

Als die Staatsanwältin um eine kurze Prozessunterbrechung bat, fragte der Angeklagte: „Darf i auf a Bier gehen?“

Das wurde ihm allerdings verwehrt.

Sechs Monate bedingt und Weisung

Wenig später wurde das Urteil gesprochen. Der 55-Jährige erhielt wegen der gefährlichen Drohungen gegenüber den Eltern und den Polizisten eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten. Zu einigen Angklagepunkte erfolgte ein Freispruch, so zum Beispiel zum tätlichen Angriff mit dem Blumentopf.

Die Richterin erteilte dem 55-Jährigen die Weisung, sich einer stationären Alkoholentzugstherapie zu unterziehen, und ordnete Bewährungshilfe an. Der Angeklagte nahm das Urteil an.