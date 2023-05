Innenminister Karner: „Konsequent auf die Asylbremse steigen“

Nach einem Arbeitsgespräch im Innenministerium in Wien machten Innenminister Gerhard Karner und Migrationsminister Kaare Dybvad Bek einen Lokalaugenschein in Nickelsdorf im Burgenland. „Der Grenzübergang ist ein Hotspot für Migration und während der Flüchtlingskrise 2015 überschritten diesen innerhalb weniger Tage 300.000 Flüchtlinge“, erklärt Landespolizeidirektor Martin Huber einleitend den dänischen Besuchern. Er führt aus, dass alleine heuer bereits 71 Schlepper festgenommen werden konnten. Im Vergleich zum April 2022 wurden knapp 55 Prozent weniger Migrierende festgestellt.

Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung Kurt Pilwax und Generalmajor Berthold Hubegger klärten in weiterer Folge über die sich sicherheitsstrategischen Möglichkeiten auf. Beispielsweise „Operation Fox“, welche die Bekämpfung der Schlepperkriminalität in Kooperation mit der ungarischen Polizei verfolgt und bereits über 80 Schlepper erwischen konnte. Auch die Drohnenstaffel wurde präsentiert, welche bereits auf Erfolge zurückblicken kann. So wurde das dreijährige Kind einer flüchtenden Familie, welches auf der Flucht aus den Augen verloren ging, mit einer Drohne wiedergefunden.

„Asylmissbrauch verhindern“

Die Minister tauschten sich am Vormittag in einem Arbeitsgespräch darüber aus, was auf europäischer Ebene zu tun sei. Es wurden unter anderem die Themen Asyl und Migration, der Asyl- und Migrationspakt und Rückführungen besprochen. „Viele Themen, die uns seit geraumer Zeit einen. Und wir sind auch intensiv - gerade Österreich und Dänemark - auf einer Linie, wenn es darum geht, dass wir konsequent auf die Asylbremse steigen, indem wir Asylmissbrauch verhindern“, erklärt der Innenminister die Beziehung zu Dänemark. Der dänische Migrationsminister Kaare Dybvad Bek bedankt sich bei allen österreichischen und ungarischen Beamten für deren harte Arbeit und Einsatz. „Ihr arbeitet im Auftrag aller anderen europäischen Länder, inklusive meinem“, bedankt sich der dänische Minister.

