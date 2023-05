St. Andrä: „Papa Joe“ wirft das Handtuch

Die Dinge liefen zuletzt nicht unbedingt rosig für die Gastronomie: Corona, Verlagerung der Nachtgastronomie in den Privatbereich und zuletzt auch noch eine massive Teuerungswelle (die BVZ berichtete). Das war für den heute 50-jährigen Josef Lang, landläufig bekannt als „Papa Joe“, genug, um nun auch endgültig das Handtuch zu werfen.

Den Betrieb übernahm er im Jahr 2001 von seinen Eltern. Damals gab es ausschließlich die Pension - das Lokal, in dem schließlich all die Europartys stattfanden, für die sich über Jahre Jugendliche aus dem gesamten Seewinkel bei ihm versammelten, folgte im Jahr 2004. „Die Eröffnung spielten damals Michael und Ludwig. Der Hoffmann Michael war damals gerade in der zweiten Staffel von Starmania und es war dann auch dementsprechend viel los“, reminisziert Lang.

„Seither hat sich das Fortgehverhalten über die Jahre einfach sukzessive verändert, das kann man heutzutage nicht mehr vergleichen mit damals“, meint Lang. Wäre es „nur“ Corona gewesen, und man hätte sich einige Jahre erholen können, wäre das noch irgendwie verkraftbar gewesen, aber „meine Energiekosten haben sich verelffacht - von 770 Euro im Monat auf das moralische Angebot der Burgenland Energie von 8.300 Euro im Monat.“ Durch einen Gasanbieterwechsel kam er schließlich auf etwas über 3.000 Euro, „was aber immer noch einen gewaltigen Unterschied darstellt.“

Über 20 Jahre führte Joe Lang die Pension Lang und das Nachtlokal "Papa Joe's". Foto: Klaus Zwinger

Verkauft hat er seine Pension inklusive Lokal nun um 790.000 Euro an ein kosovarisches Unternehmen, welches nach Langs Angaben zwar die Pension, nicht aber das Lokal weiterführen möchte. Glücklich ist er darüber, dass laut Absprache auch die beiden Reinungskräfte in der Pension weiter beschäftigt werden sollen. Die Übergabe erfolgt mit erstem Juni, bis dahin versucht Lang den Übergang so nahtlos wie möglich zu gestalten: „Dadurch, dass ich die Buchungen nicht eingestellt habe, gibt es natürlich auch Stammgäste, die für den Sommer gebucht haben - für die soll das natürlich auch alles reibungslos verlaufen.“

Was als nächstes für Joe lang ansteht? „Nach 22 Jahren endlich einmal einen Sommerurlaub machen!“, proklamiert er mit einem herzhaften Lachen.

