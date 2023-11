Lehrlinge aus Joiser und Oberwarte gehören zu den besten Österreichs

15 Nachwuchskräfte aus ganz Österreich traten im Wettbewerb vor die Juroren. Die 14 Teilnehmer und eine Teilnehmerin boten acht Stunden Höchstleistungen. Die gestellte Aufgabe, eine automatische Sortieranlage mit Hilfe einer Steuerung aufzubauen und die geforderten Funktionsabläufe in der vorgegebenen Zeit zu codieren, verlangte den Wettbewerbsteilnehmern alles ab. „Die ausgeführten Projekte der jungen Mechatronikerin und Mechatroniker zeigten, auf welch hohem Niveau die duale Ausbildung angesiedelt ist, und wie stressresistent sich die zukünftigen Fachkräfte ihren Aufgaben stellen“, erklärte Bundesinnungsmeister KommR Andreas Kandioler anlässlich der Preisverleihung.

Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann, Bundesinnungsmeister KommR Andreas Kandioler, Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth, 2. platzierter Marcel Scherr, Sieger Jakob Lienbacher, 3.platzierter Lukas Schuster, 3.platzierter Michael Margreiter, 3. platzierter Jakob Pöhacker, Landtagspräsident Robert Hergovich und Landesinnungsmeister KommR Herbert Ohr Foto: WKO, Lexi

Lehrlinge aus Joiser und Oberwarter Lehrbetrieb zeigten auf

Beim diesjährigen Wettkampf der Mechatroniker landete der Salzburger Teilnehmer auf dem ersten Platz: Jakob Lienbacher vom Lehrbetrieb UNTHA e-technology GmbH in Golling (S) konnte den Bewerb für sich entscheiden. Den zweiten Platz eroberte Marcel Scherr von der Firma Knapp AG in Graz. Die Bronze-Medaille ging ex aequo an Jakob Pöhacker vom Lehrbetrieb Test Fuchs in Groß Siegharts (NÖ), Michael Margreiter vom Lehrbetrieb 3CON Anlagenbau GmbH in Ebbs (T) und Lukas Schuster vom Lehrbetrieb ÖBB Infrastruktur AG in Wien. Die Burgenländer Raphael Zeiler vom Lehrbetrieb ELRA Antriebstechnik Produktions Ges.m.b.h.aus Jois und Emanuel Lehner aus Oberwart landeten auf dem 4. Platz.

„Das Arbeits-Niveau der Lehrlinge war entsprechend hoch – das Ergebnis einer hervorragenden Ausbildung“, so der burgenländische Landesinnungsmeister KommR Herbert Ohr. Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth gratulierte: „Unsere Jugend ist nicht so, wie leider oft über sie geredet wird. Wenn man sich um sie bemüht, wenn man sie motiviert und ihnen die Vorzüge einer Lehre zeigt, dann sieht man, zu welchen Leistungen die jungen Menschen fähig sind. Wer eine Lehre hat, der hat eine weltweite Jobgarantie!“