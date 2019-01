Krages

Im Automobilbau nennt man es „die Hochzeit“, wenn der Motor in die Karosserie gehoben wird. Im Krankenhausbau gibt es den Ausdruck – noch – nicht, aber ein ähnlich einmaliges Ereignis fand am 29. Jänner in Kittsee statt: Ein eigens aufgestellter Lastwagen-Kran hob den neuen Magnetresonanz-Tomograph durch eine Dachluke in die neu errichtete MR-Station des Ladislaus-Batthyány-Strattmann-Spitals.

Das 4,8 Tonnen schwere medizinische Gerät, hergestellt von Siemens, fuhr mit dem Lkw von Werk in Erlangen ins nördlichste Krankenhaus der KRAGES im Burgenland. Es war gefüllt mit flüssigem Helium, um den Magneten auch während der Fahrt und während des „Flugs“ über Kittsee permanent auf der notwendigen Kühltemperatur von minus 269 Grad zu halten.

Die Flugphase verlief reibungslos, die Kirche zur Kreuzerhöhung neben dem Spital sowie ein strahlend schöner Wintertag gaben eine filmreife Kulisse. Das 2,3 Meter mal 1,8 Meter große und 2,3 Meter hohe High-Tech-Gerät wurde durch eine extra provisorisch freigelassenen Dachluke in neuen Untersuchungsraum aufgestellt.

