Frauenkirchenerin: Seit 25 Jahren am Wiener Naschmarkt

Helene Ziniel verkauft seit inzwischen 25 Jahren ihr Gemüse am Wiener Naschmarkt. Für sie ist der berühmte Markt in Wien seit einem Vierteljahrhundert Lebensmittelpunkt. Das Marktleben ist jedoch nicht immer einfach. Über die Begegnungen der letzten Jahrzehnte verrät sie augenzwinkernd: „99 Prozent sind nett und die restlichen richten wir uns so her, dass sie nicht mehr kommen.“

Die geschäftstüchtige Landwirtin brennt für ihre Berufung. Sie sagt: „Jetzt ist es so, dass der Markt meine Aufgabe und mein Leben ist.“ Der Markt im sechsten Wiener Gemeindebezirk ist aber nicht der einzige Standort, wo man ihre regionalen Produkte kaufen kan. Auch im fünftem und im 17. Bezirk hat die Frauenkirchenerin Verkaufsläden. Im Internet findet man unter https://bauernladenhelene.at/ ihre ganze Produktpalette. Diese erstreckt sich von Obst und Gemüse über Teemischungen bis hin zu Teigwaren und Marmeladen. Morgen, freitagabends um 20.15 Uhr, kann man auf ServusTV mehr von ihr sehen.

Foto: ServusTV

