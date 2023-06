Zwischen Pama und Jerusalem: Goldenes Ehrenzeichen für Bugnyár

Seit 2004, beinahe zwei Jahrzehnte lang, leitet Markus Stephan Bugnyár das älteste nationale Pilgerhaus im heiligen Land. Zu seinen Aufgaben in der Einrichtung in Jerusalem gehören Administration und Repäsentation. Der 48-jährige römisch-katholische Priester wurde diese Woche von der Republik Österreich mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich versehen. Auf die Frage, wie er zu der Ehrung stehe, antwortet der Burgenländer bescheiden: „Man freut sich natürlich, wenn gesehen wird, dass man arbeitet und dass man gut arbeitet.“

Vor allem die letzten Jahre waren für den Rektor des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie eine Herausforderung. Er manövrierte das Pilgerhaus durch die Jahre der globalen Pandemie. „Alles, was es für Hotellerie und Gastronomie in Österreich gab, haben wir gar nicht beantragen können. Aber auch dort konnten wir keine Hilfen beantragen“, erklärt der erfahrene Hospizrektor. Er meint: „Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, ein Netzwerk an Kontakten zu pflegen.“ Dieses half der Einrichtung unter durch den Einsatz Bugnyárs durch die schwere Zeit.

Kurzbesuche in Pama und die „Casa Austria“

Während seiner Ära wurde das Hospiz um die „Casa Austria“ erweitert. Es handelt sich dabei um einen neuen Gästehaustrakt mit 11 Zimmern, welche den „Anforderungen unserer Zeit“ entsprechen. Damit soll eine wirtschaftliche Basis für die Einrichtung gesichert werden. In dem heiklen politischen Klima Jerusalems war es kein Leichtes, in dieser uralten, dicht bebauten Stadt so ein Vorhaben durchzusetzen. Bugnyár erzählt scherzhaft, dass es sogar Gerüchte darüber gab, wie er dazu kam. Angeblich hätte es etwas damit zu tun gehabt, dass der Bürgermeister und der Hospizrektor das gleiche Fitnesscenter in Jerusalem besuchen würden.

Trotz seiner intensiven und verantwortungsvollen Arbeit findet er dennoch Zeit seine Heimat zu besuchen. „Ich in mit gewisser Regelmäßigkeit in Österreich und wenn es möglich ist, versuche ich immer einen Kurzbesuch in Pama unterzubringen“, erklärt Markus Stephan Bugnyár. Von den 22 Hospizrektoren, die seit Eröffnung 1863 die Leitung des Pilgerhauses übernahmen, ist Bugnyár erst der zweite Burgenländer.