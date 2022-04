Feuerwehr Nickelsdorf: Kommandant neu im Amt

In Nickelsdorf kam es kürzlich zu einem Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr. Der scheidende Kommandant OBI Christian Meixner übergibt an FM Martin Tremetzberger. Mit der BVZ sprach der 23-Jährige über seine Intentionen, die Bedeutung von Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr und seinen Werdegang.

Unmittelbar nach seiner Ausbildung zum Chemiker an der HBLVA Rosensteingasse trat Tremetzberger der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Nickelsdorf bei, um dort sein erlerntes Wissen anzuwenden. „Die Feuerwehr bedeutet für mich, dass man für die Bevölkerung da ist, ihr in Notsituationen hilft und Rückhalt gibt. Die Kameradschaft hat hier bei uns einen ganz besonderen Stellenwert, denn nur gemeinsam bringt man viel weiter“, bekräftigt der Leistungssportler (Jiu Jitsu).

Seine neuen Aufgaben als Kommandant würden sich mit jenen eines Geschäftsführers vergleichen lassen. „Ich organisiere mit meinem Stellvertreter Christian Liedl die Tätigkeiten, bin Ansprechpartner für die Gemeinde und kümmere mich um das Wohlbefinden der Kameraden. Im Einsatz bin ich als Einsatzleiter tätig“, erklärt Tremetzberger.

OBI Christian Meixner möchte sich im Zuge dessen bei den Kameradinnen und Kameraden sowie bei der Gemeinde Nickelsdorf bedanken: „Für das entgegengebrachte Vertrauen und die überaus gute Zusammenarbeit.“

