Königlicher Besuch in Neusiedls Weinkeller und volles Feuerwehrhaus

Die Weinsegnung im Pfarrheim bildete heuer den Auftakt des Neusiedler Martinilobens. Katholische Männerbewegung (KMB): Josef Leiner, Martin Marosits, Andreas Jandrasits, Stadtpfarrer Gabriel Kozuch, Gerhard Pschill, Heinrich Haider, Herbert Aguinaga und Peter Goldenits. Neusiedler Kindervolkstanzgruppe Karin Petter-Trausznitz, Weinbauvereins-Obmann Markus Königshofer, Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger, Patrick Oberroither, Stadtpfarrer Kozuch Josef Leiner, Andreas Jandrasits, Martin Marosits, Peter Goldenits und Herbert Aguinaga Patrick Oberroither, Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Winzerpaar Thomas Haider und Elke Unterreiner sowie Vizebürgermeister Heinz Zitz Manuela Strobl, Wolfgang Hinterleitner, Kathleen und Roland Oberroither mit Winzer Stefan Kanz (l.) Volles Haus in der Café Weinbar "Zum echten Leben", wo Stefan Kast seine Weine zum verkosten anbot. Nico und Marion Müllner, Sabine Nyikos, Ingeborg Berger, Winzer Mario Müllner, Patrick Oberroither, Christian Strommer und Thomas Heinrich "Der Graf" bot seine Spezialitäten am vergangenen Wochenende vor dem Weinwerk im Food Truck an. Die After Party im Feuerwehrhaus übertraf alle Erwartungen. Plattendreher DJ SebAstian sorgte für gute Laune und tolle Stimmung unter den Gästen der Martiniloben-Party im Feuerwehrhaus.

