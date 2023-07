Neue Allgemeinmedizinerin für Parndorf

Nach ihrem Medizin-Studium in Wien absolvierte Radovics ihre Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin im KH Zell am See. Weitere Stationen führten sie an das AKH in Wien und das onkologischen Rehabilitationszentrum „Der Sonnberghof“ in Bad Sauerbrunn. Radovics ist allerdings eng mit dem Neusiedler Bezirk verwurzelt. Sie ist in Kittsee aufgewachsen, hat am Gymnasium Neusiedl am See maturiert und zuletzt als selbstständige Ärztin in Zurndorf praktiziert.

Bereits in ihrer Jugend entstand der Wunsch, Medizin zu studieren. „Das Wohl anderer Menschen hat für mich schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Seit Beginn meiner Ausbildung war und ist es Ziel, das im Studium und in den Krankenhäusern erworbene Fachwissen als Landärztin zu nutzen“, sagt Radovics. Ab sofort kann sie das erstmals in einer eigenen Ordination tun, in der alle Bereiche der Allgemeinmedizin abgedeckt werden. Besonders wichtig sei ihr ein respektvoller Umgang mit den Patientinnen und Patienten.

Zu finden ist die Praxis der Allgemeinmedizinerin am gewohnten Ort in der Neugasse 30. Auch das bewährte Team von Dr. Colecu bleibt unverändert.

„Bei meiner Vorgängerin, Frau Dr. Mihaela Colescu, bedanke ich mich recht herzlich für die reibungslose Übergabe, bei meinem nunmehrigen Team für die gute Aufnahme und die tägliche Unterstützung“, so Parndorfs neue Landärztin.

Eine Leistungsübersicht finden Sie unter www.radovics.at.