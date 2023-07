Einbrecher in Parndorf geschnappt - Beute im Wert von 70.000 Euro

In der Nacht von 17. auf 18. Mai gelangte der 48-jährigen Ungar durch Einschleichen in eine Tiefgarage in der Stadt Salzburg. Von einem am Heck eines Fahrzeuges angebrachten Fahrradträger wurden von ihm drei gesicherte Fahrräder gewaltsam entfernt und mitgenommen. Eines der hochwertigen Räder war mit einem GPS-Sender ausgestattet. Durch das technische Hilfsmittel konnte das Täterfahrzeug lokalisiert und in den Morgenstunden des 18. Mai auf der A4 Autobahnabfahrt Parndorf von Beamten aus Neusiedl am See angehalten und der Täter festgenommen werden. Die Diebstähle wurden von ihm abgestritten, er gab an lediglich als Transporteur tätig zu sein.

Der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See konnten aufgrund der umfangreichen Ermittlungen nun eine Vielzahl an Diebstählen aufklären. Via Interpol wurde eruiert, dass sich der Mann mit einem in Ungarn angemieteten Fahrzeug mehrmals nach Österreich einreiste. Unter anderem war er in der Zeit von 19. bis 21. April dieses Jahres im Bereich Kindberg und Langenwang unterwegs. Dort wurden in diesem Zeitraum mehrere Kellereinbrüche verübt. Dem Beschuldigten konnten insgesamt zehn Einbrüche in Kellerabteile sowie der Diebstahl von Kennzeichentafeln zugeordnet werden.

Die Auswertung seiner Rufnummerndaten führten die Beamten zu sieben Einbrüchen in St. Georgen im Attergau. Auch hier hatte es der Täter ausschließlich auf teure Markenfahrräder bzw. E-Bikes abgesehen.

Der in Ungarn einschlägig vorbestrafte Täter zeigte sich im Zuge seiner Vernehmung nach anfänglichem Leugnen schließlich zu sämtlichen ihm zur Last gelegten Straftaten geständig. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg und wartet auf seine Verhandlung.

Durch die Taten entstand ein Diebstahlschaden von mehr als 70.000 Euro und ein Sachschaden bei den Einbrüchen von mehr als 7.000 Euro.