Hansagfood schließt alle Bio-Hofläden .

Wer in einem der neun Bio-Hofläden von Hansagfood einkaufen möchte, der muss sich sputen. Denn mit 26. Juli schließen die Selbstbedienungs-Container in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Bruck/Leitha nun endgültig ihre Pforten.