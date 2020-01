„Die wilde Nacht“ im Pannoneum war Startschuss für eine innovative Kooperation zwischen der Wirtschafts- und Tourismusschule und dem Burgenländischen Landesjagdverband zum Thema „Wildbret“.

Schüler und Schülerinnen der vierten Jahrgänge der Hotelfach- und Tourismusschule kochten für knapp hundert Gäste unter fachkundiger Begleitung der Projektinitiatoren, der Pädagogen Herbert Krammer und Adalbert Luka, ein acht-gängiges Galadinner mit besten Zutaten aus Feld, Wald und Flur. Abgerundet wurde dieser Abend durch eine ausgewählte Weinbegleitung von Winzern der Region.

„Nach wie vor wird das Wildbret in den heimischen Küchen sowohl im privaten Haushalt als auch in der Gastronomie und Hotellerie stiefmütterlich behandelt. Vorurteile dem Wildbret gegenüber als auch fehlendes Wissen, woher man Wildbret beziehen beziehungsweise was man aus Wildbret kochen kann, sind meistens der Grund für diese Distanz“, begründet Landesjägermeister Roman Leitner den Start der Kooperation, die genau hier ansetzt: Jugendliche sollen bereits zu Beginn ihrer Hotellerie- und Gastronomie-Laufbahn über die besonderen Vorzüge von Wildbret aufgeklärt werden. So würden erste Berührungsängste unter professioneller und fachlicher Unterstützung der Lehrpersonen bereits in der Ausbildung abgebaut werden.

500 burgenländische Reviere liefern jährlich rund 840.000 Kilogramm Wildbret für die Konsumenten, wovon allein auf Reh 240.000 Kilogramm und auf Wildschwein 340.000 Kilogramm fallen. Strenge gesetzliche Hygienevorschriften und die Wildfleischuntersuchung durch fachlich geschulte und geprüfte Jäger garantieren eine hohe Sicherheit bei Qualität und Frische des Wildbrets.

„Als leidenschaftliche Jäger und Köche sind wir von den gesundheitlichen und geschmacklichen Vorteilen von Wildbret überzeugt. Durch die Kooperation mit dem Landesjagdverband wird es nun im Rahmen des Unterrichts möglich sein, die Besonderheiten des Wildbrets den Schülern und Schülerinnen theoretisch und praktisch näher zu bringen“, betonen Herbert Krammer und Adalbert Luka unisono anlässlich der Auftaktveranstaltung. Nur so könne ein positiver Bezug zu Wildbret und eine erhöhte Nachfrage dieses einzigartigen Lebensmittels aus unseren Revieren in der Gastronomie und Hotellerie sichergestellt werden. Der Landesjagdverband sei in diesem Projekt ein wichtiger Partner und Unterstützer dieser Initiative.

Gemeinsam mit den Schülern und Fachlehrern werden im Rahmen dieser „wilden“ Kooperation mit dem Landesjagdverband die Ansprüche und Qualitätskriterien seitens der Gastronomie erarbeitet und definiert. Die angehenden jungen Köche stellen sich die Fragen, wie Wildbret aufbereitet sein muss, um in der Gastronomie und Hotellerie optimal verwertet und weiterverarbeitet werden zu können. Diese erarbeiteten Richtlinien sollen zukünftig die Zusammenarbeit zwischen Jägerschaft und Gastronomie unterstützten und den heimischen Wildbretmarkt beleben.

„Gerade unsere Fachschule lebt von praxisnahen Kooperationen zwischen Ausbildungsbetrieben, Lebensmittelbranche, Gastronomie und fachlichen Partnerorganisationen. Diese ganzheitliche Bildung vermittelt unseren Schülerinnen und Schülern die notwendige und umfassende Fachkompetenz“, so Alexandra Laminger, Pannoneum-Direktorin.