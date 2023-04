„NILS am See“ in Weiden: So denken die BVZ Leser über das neue Hotel

Fast energie-autark, nachhaltige Bauweise, 16 Millionen Euro schwer: Das Boutique-Hotel „NILS am See“ ist eines der größten Bauprojekte am Neusiedler See in den letzten Jahren - abgesehen von den Seevillen und dem neuen Marina-Gebäude im Seebad Breitenbrunn. Vor kurzem stand in Weiden die Eröffnung des neuen Touristenmagnets an.

Das 66 Zimmer große Hotel hat dabei schon bei der Eröffnung zahlreiche Fans - aber nicht alle freuen sich über das Großprojekt am See. Auch in der BVZ-Leserschaft gehen die Meinungen auseinander.

Seit 22 Jahren ist in Neusiedl am See nichts passiert, wenigstens in Weiden am See dafür um so mehr... Rosalia Gradik

Überall wird gebaut, sogar direkt am See, keiner regt sich auf. Aber gegen das Spital in Gols wird voll gekämpft, obwohl das, im Gegensatz zu einem Hotel, der Gesundheit nützt. Walter Meidlinger

So schön ruhig war es in Weiden, aber das wird sich jetzt auch ändern. Ella Gelter

Unglaublich, was da jetzt plötzlich alles passiert... Allen viel Wasser, damit das Glück passt. Melanie Markovits

Find ich toll! Kein Wasser im See aber Hotels hinbauen! Genau mein Humor. Frieda Hopper

Top-Konzept. Gutes Gelingen wünsche ich den Betreibern! Klaus Danninger

,Boutique', mir ist zum Speiben. Ingrid Bergmann

