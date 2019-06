ORF-Sommerfest in Frauenkirchen .

Das zweite ORF Sommerfest des Jahres wurde am Freitag in Frauenkirchen gefeiert. Beim Musikheim wurden an diesem Abend gleich zwei Jubiläen begangen. Zum 30. Mal veranstaltete der Musikverein seinen Musikantenheurigen, in dessen Rahmen heuer zum 20. Mal das ORF Sommerfest Station machte.