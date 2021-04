Um 18:16 wurde die Feuerwehr am Samstag zu einem Einsatzort in Neudorf gerufen: Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brennt ein Windrad der Energie Burgenland im Bezirk Neusiedl am See.

Feuerwehren aus Neudorf, Gattendorf und Potzneusiedl sind derzeit vor Ort. Wie am Montag in Gols, wollen die Florianis das Feuer kontrolliert abbrennen lassen. Ein Löscheinsatz der brennenden Gondel ist aufgrund der Höhe sehr schwierig.