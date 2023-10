Der Pensionistenverband der Ortsgruppe Winden am See organisierte einen Mittagsschoppen mit traditionellem Kesselfleisch und Blunzen. Für zünftige Oktoberfestmusik sorgte Andi Wetschka. Am Kochtopf stand der Vorsitzende der Ortsgruppe, Sigi Schrett, selbst. Franz Hoffmann assistierte ihm und Bürgermeister Erwin Preiner engagierte sich als Vorkoster. Über 100 Leute besuchten das stimmungsvolle Event.

Oktoberfeststimmung: Bei Kesselfleisch und Blunzen fanden sich über 100 Gäste im Gmoastadl der Gemeinde Winden am See ein. Foto: zVg/Gemeinde Winden am See