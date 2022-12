Kittsee hat die wenigsten Autos im Burgenland

Werbung

Kittsee ist Burgenlands Spitzenreiter mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Neben den Autos der privaten Haushalte sind auch die Pkw von Firmen enthalten. Sowohl für Haushalte als auch Unternehmen gilt: Wer mit weniger Pkw auskommt, erspart sich viel Geld, betont der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Foto: BVZ

Innerhalb des Burgenlands sind die Unterschiede bei der Pkw-Dichte groß, wobei diese nicht nur vom Autobesitz der Haushalte abhängt, sondern auch von der Anzahl der Pkw der Betriebe im Ort. So sind in Pötzelsdorf im Bezirk Mattersburg mit rund 850 pro 1.000 Einwohner im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Pkw gemeldet. Die mit Abstand niedrigste Anzahl an Pkw pro 1.000 Personen gibt es in Kittsee mit 406.

Weniger als 600 Pkw pro 1.000 Einwohner sind zudem in Pama, Gattendorf, Edelstal, Zurndorf, Nickelsdorf und Schattendorf gemeldet.

Beim Ranking der 15 größten Orte Burgenlands liegt hinter Kittsee Parndorf mit 606 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner an zweiter Stelle, „Bronze“ geht an Pinkafeld mit 609 vor Neufeld an der Leitha mit 617.

Großes Einsparpotenzial im Mobilitätsbereich

„Gerade im Mobilitätsbereich ist das Potenzial, um Ausgaben zu reduzieren, groß“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Haushalte mit zwei oder mehr Pkw geben im Schnitt rund 10.500 Euro pro Jahr für ihre Mobilität aus, ein 1-Pkw-Haushalt erspart sich im Vergleich dazu im Schnitt rund 4.200 Euro pro Jahr an Mobilitätsausgaben. Autofreie Haushalte geben im Schnitt sogar nur rund 1.550 Euro pro Jahr für Mobilität aus.

Betriebe können mit betrieblichem Mobilitätsmanagement die Klimabilanz deutlich verbessern. Konkrete Maßnahmen sind beispielsweise, dienstliche Fahrten möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen, einen Teil der Kfz im Fuhrpark durch E-Bikes zu ersetzen sowie statt eigener Dienst-Pkw Sharing-Modelle zu nutzen. Mobilitätsmanagement setzt beispielsweise die Firma Püspök an ihrem Standort in Parndorf erfolgreich um.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.