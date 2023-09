Winden am See: Bewegte Demo auf der B50

Die Radlobby Kirschlütenregion organisierte am Samstagvormittag eine sportliche Demonstration. Angeführt von einem Polizeiauto mit Blaulicht fuhren 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon ungefähr 20 Kinder, im Zuge einer Rad-Demo von Breitenbrunn nach Winden am See.

Den Grund dafür erklärt Veranstalterin und Vorsitzende der Radlobby Burgenland Pia Jordan-Lichtenberger wie folgt: „Radverkehrsplanung ist Angebotsplanung, daher brauchen wir einen Radweg, der eine direkte Verbindung in den Nachbarort darstellt.“

Die im Burgenland existierende Radfahrinfrastruktur sei laut Radlobby zwar gut ausgebaut, aber eher für Touristen als Alltagsradler ausgelegt. Nach der Schließung des Nahversorgers in Breitenbrunn weichen aktuell viele in den Nachbarort aus, um ihre Einkäufe zu erledigen. Winden am See verfügt direkt bei der Ortseinfahrt aus Richtung Breitenbrunn kommend über einen Supermarkt. Die nur gut einen Kilometer lange Strecke führt aber entlang der stark befahrenen B50, weshalb nun ein Ausbau des Radweges zwischen den beiden Gemeinden gefordert wird.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Radfahren ein wichtiger Teil der Lösung vieler Probleme ist und alle Menschen von der Stärkung des Radfahrens profitieren. Außerhalb von Demos sind Radfahrer und Radfahrerinnen üblicherweise leise, brauchen nicht viel Platz, gefährden kaum andere Menschen, fördern ihre Gesundheit und schonen das Klima“, erklärt Jordan-Lichtenberger.

Der Beschluss für einen neuen Radweg wurde im Windener Gemeinderat bereits einstimmig angenommen. Dennoch erklärt Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ), dass aktuell „Grundablösegespräche mit Grundeigentümern seitens des Landes Burgenland“ liefen.

Er betont den Fokus auf mehr Rad für kurze Strecken und ergänzt: „Ich hoffe, dass alle Gespräche in die nächsten paar Wochen abgeschlossen sind und alle Grundeigentümer einen Beitrag zu einem sicheren Radweg leisten.“