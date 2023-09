Kittsee: Einmal auf der Fashion Week

Jana Gavalcová bekam ihr Handwerk in die Wiege gelegt. Die Mutter ihres Vaters und der Vater ihrer Mutter waren bereits Schneider, es war für sie nur naheliegend, ebenfalls das Handwerk ihrer Großeltern zu erlernen. Es ist auch nur wenig verwunderlich wenn sie meint, sie wäre bereits in der Schneiderei tätig, „seitdem sie Nadel und Zwirn halten kann.“

Neben den fähigen Händen ihrer Großeltern dienten auch eine Fachschule mit Schwerpunkt Modeherstellung und Design sowie eine zusätzliche zweijährige Ausbildung im Bereich Fashiondesign als Lernstätten ihres Handwerks.

Ursprünglich aus Bratislava, der slowakischen Hauptstadt nahe der österreichischen Grenze stammend, ist sie nun seit einem Jahr aktiv in Österreich tätig, in Kittsee schon länger wohnhaft. Ihr Handwerk betreibt die 39-Jährige aber schon seit 2005 hauptberuflich, Inspirationen holt sie sich oft auch aus dem Alltag: „ Fashion Design ist eigentlich ein Gedanke, der im Kopf nur kurz durchfliegt und den man dann in der Folge verwirklicht“, so die Modedesignerin. Bei ihren Arbeiten, die sie zum größten Teil individuell für ihre Kunden maßanfertigt, versucht sie stets, das gegebene Material auf eine höhere Ebene zu schieben und daraus mehr zu machen, als es ursprünglich war. Präferenzen hat sie dabei keine: „ich arbeite immer mit dem Material arbeite, das für das konkrete Modell am besten passt“, so die Designerin.

Foto: Martin Fridner

Traum von der Vienna Fashion Week

Auf der Vienna Fashion Week, die heuer von 11. bis 16. September stattfand, bekam sie erstmals die Gelegenheit, ihre Arbeiten so öffentlichkeitswirksam im Rahmen einer Fashion Show zu präsentieren.

Selbstverständlich konnten diese dort dann auch im Detail betrachtet, angefasst und probiert werden. Abseits der aufwändigen Arbeiten, die sie etwa auf der Vienna Fashionweek präsentierte, gibt es ihre Arbeit in mehreren Linien.

Foto: Kevin Blasl, Thomas Lerch

Darunter eine Blaudruck-Linie mit dem Namen „TrueBlue“, die ihre persönliche Leidenschaft darstellt, da jedes Werk durch die einzigartige Technik anders wird. Darüber hinaus produziert sie für alltäglichere Verwendungszwecke noch ihre „Ready to Wear“-Linie. Im Internet sind ihre Arbeiten unter www.gavalcova.com oder auf Instagram unter @gavalcova_designer zu finden.