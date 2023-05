PÜSPÖK: Neuer Standort bietet mehr Work-Life-Balance

Das wachsende Windkraft- und Photovoltaik-Unternehmen PÜSPÖK hat als Ergänzung zur Unternehmenszentrale im burgenländischen Parndorf einen zusätzlichen Standort in Wien bezogen. Dabei fiel die Wahl auf den Canetti Tower beim Wiener Hauptbahnhof. Dem Familienunternehmen liegt eine nachhaltige und moderne Unternehmenskultur am Herzen. „Als zukunftsorientiertes Unternehmen schaffen wir an allen Standorten neue Arbeitswelten und stellen moderne Arbeitsplätze in den Fokus. Wir wollen trotz des starken Wachstums die Work-Life-Balance achten und fördern. Die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die direkte Bahnverbindung nach Parndorf machen das neue Büro für bestehende und zukünftige Kolleginnen und Kollegen sehr attraktiv“, erklärt Lukas Püspök, Geschäftsführer von PÜSPÖK und ergänzt: „Um die Energiewende zu schaffen, brauchen wir die besten Köpfe. Wir wollen ihnen das moderne Arbeitsumfeld bieten, das sie brauchen, um gemeinsam große Aufgaben zu bewältigen.“

Topmodernes Bürokonzept in perfekter Lage

Aktuell haben 30 PÜSPÖK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Büroräumlichkeiten im Stadtviertel „Quartier Belvedere“, bezogen. Auf rund 600 m2 wurde eine helle, offene und flexible Büroumgebung geschaffen. „In diesem spannenden Bürokonzept wurden viele Möglichkeiten für Gruppen- aber auch Einzelbesprechungen, für Brainstorming, Schulungen oder informellen Austausch umgesetzt. Im Vordergrund stehen der Mensch und die Umwelt. Beim Design, den Möbeln, der Beleuchtung, den Stoffen und Oberflächen wurde auf natürliche, organische Materialien, auf Nachhaltigkeit und Produktion ausschließlich in Österreich und Europa gesetzt“, erklärt Innenarchitekt Benedict Wilhelm von studio pyhne. Es gibt offene Sitzgruppen, die nach Bedarf umgestaltet werden können, Besprechungsräume in unterschiedlichen Größen, Telefonboxen, in denen man in Ruhe Videokonferenzen und Telefonate führen kann, sowie Gastronomie. Zusätzlich erzeugen ausgewählte Kunst, Accessoires und Pflanzen eine Vertrautheit. Im Sinne von „weniger Büro, mehr Mensch“, soll der Arbeitsplatz ein Ort sein, an dem man sich ähnlich wie zu Hause, frei bewegen und den man flexibel gestalten kann; an dem man einfach gerne ist.

Bundesministerin Leonore Gewessler und Lukas Püspök (Geschäftsführer von PÜSPÖK) beim Durchschneiden des Eröffnungsbandes zum neuen PÜSPÖK Standort in Wien. Foto: PÜSPÖKMartin Hron

Eröffnungsfeier mit Bundesministerin Leonore Gewessler

Die feierliche Eröffnung der neuen PÜSPÖK-Büroräumlichkeiten in Wien fand am 24. Mai statt. Unter den geladenen Gästen waren Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeiter, sowie Bundesministerin Leonore Gewessler. Diese sprach in ihrer Rede über die Wichtigkeit von erneuerbarer Energie: „Der schnelle Ausbau von sauberer, heimischer Energie hat im Moment für uns alle Priorität. Wir arbeiten im Klimaschutzministerium auf allen Ebenen daran, dass uns das gelingt: Mit Förderungen, schnelleren Verfahren und besseren Netzen. Das zeigt bereits Wirkung, aktuell werden in unserem Land etwa mehr Photovoltaik-Anlagen gebaut als je zuvor. Innovative und engagierte Unternehmen wie PÜSPÖK sind bei der Energiewende ganz wichtig, denn nur gemeinsam schaffen wir unser Ziel 100 Prozent Grüner Strom für unser Land bis 2030“, sagt Bundesministerin Leonore Gewessler. „Die Arbeitswelt hat sich verändert. Trotz Homeoffice ohne Einschränkungen ist der persönliche Austausch in einer inspirierenden Büro-Atmosphäre wichtiger denn je. Unser neuer Standort schafft dafür die Grundlage und ist auch Ausdruck unserer Wertschätzung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Lukas Püspök abschließend.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.