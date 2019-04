Mit rund 530 Quadratmetern mehr Verkaufsfläche steht die modernisierte Hofer-Filiale in Kittsee den Kunden ab 11. April wieder zur Verfügung. Der Markt präsentiert sich in neuem Gewand und punktet mit den für Hofer typischen Highlights.

Rund zweieinhalb Monate nach Baubeginn geht die Hofer-Filiale in Kittsee wieder an den Start. Der modernisierte Markt im Bezirk Neusiedl am See zeigt sich am gewohnten Standort in verändertem Design. Das qualitativ hochwertige Angebot wurde natürlich beibehalten, sollen die Kunden doch auch in Zukunft in den Genuss der besten Preise kommen. Wie in allen Filialen wird auch in Kittsee besonderer Wert auf nachhaltige Filialtechnik gelegt. Den gesamten Markt rücken stromsparende LED-Leuchten ins rechte Licht, allesamt betrieben mit Grünstrom aus Österreich. Darüber hinaus nützt eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage die Abwärme der Backöfen zum Beheizen der Filiale.

Neben einem gesteigerten Einkaufserlebnis für seine Kunden hat Hofer auch zusätzliche Arbeitsplätze in der Region geschaffen: So verstärken ab 11. April zwei zusätzliche Mitarbeiter das Team in Kittsee. Vor der Filiale sorgen mehr als 400 Parkplätze für einen entspannten Einkauf.

Die neuen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07.40 bis 20.00 Uhr, Samstag 07.40 bis 18.00 Uhr.