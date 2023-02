Podersdorf sucht Ideen für den Strand

Der Pegel des Neusiedler Sees schreibt jeden Tag einen neuen Negativrekord. Seit der Regulierung durch den Einserkanal 1965 war der Wasserstand noch nie so gering gewesen. In den Seegemeinden wartet man sehnsüchtig auf die wichtige Winterfeuchte, nur Niederschläge in den kalten Monaten würden sich nachhaltig auf den Pegel auswirken. Bis jetzt wartet man vergeblich. In Podersdorf fehlt ein halber Meter auf den durchschnittlichen Wasserstand.

Deshalb orientiert man sich hier im Tourismuskonzept immer weniger an den typischen Wassersportarten. Gerade wird daran gearbeitet, das „Podobeach“ Strandbad für Gäste attraktiver zu gestalten.

„Nach dem das Konzept der Familien-Erlebniswelt PODOplay voll aufgegangen ist und sich der einzigartige Kinderspielplatz das ganze Jahr hindurch großer Beliebtheit erfreut, wird jetzt am nächsten Meilenstein getüftelt“, heißt es vonseiten der Freizeitbetriebe. Am Nordstrand soll die lässigste Outdoor-Sportanlage Österreichs entstehen, verrät der Geschäftsführer der Freizeitbetriebe Podersdorf Rene Lentsch.

Abseits von Surfen, Kiten, Segeln, Skaten und Beach Volleyball soll Besuchern eine Vielzahl an Trendsportarten geboten werden.

Sportliche Trendsetter gesucht

Ob beim Bouldern, Calisthenics (intensives Workout mit dem eigenen Körpergewicht, Anmerkung), im Ninja Park oder bei angesagten Sportarten im Sand: Die neue Infrastruktur auf dem sechs Hektar großen PODOactive Areal soll selbst Sport-Muffel aus der Reserve locken. Ein erster Masterplan steht bereits, allerdings soll die Bevölkerung aktiv in die Planung miteinbezogen werden. „Um sicherzustellen, dass hier auch wirklich neue Trends Einzug halten, rufen wir Sportbegeisterte, Globetrotter, Anbieter von Sportgeräten und alle Interessierten dazu auf, ihre Ideen miteinzubringen“, erklärt der Tourismuschef.

Unter allen Teilnehmern werden zwei Urlaubs-Wochenenden in Podersdorf am See verlost. Die Teilnahme ist noch bis Ende Feber unter www.podobeach.at/podoactive möglich. Über 100 Ideen sind bereits eingelangt. Genannt wurden etwa Paddle-Tennis oder auch der Bau eines Freibades. „Man muss dann natürlich schauen, was finanzierbar ist. Außerdem wollen wir etwas machen, das es nur in Podersdorf gibt“, kommentiert Lentsch.

Mit dem Bau dieser einzigartigen Trendsport-Anlage geht die Gemeinde einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung zukunftsweisendem Tourismus am Neusiedler See. „Wir wollen die Saison verlängern und noch mehr Unabhängigkeit von der klassischen Badesaison erzielen, erklärt Lentsch. Außerdem sollen neue Gästegruppen angesprochen werden. Die ersten kleineren Maßnahmen werden bereits bis zum Saison-Beginn umgesetzt.

Die Attraktivierung des gesamten Seebades ist auf mehrere Jahre angelegt. Eigentlich sollte vor der Erneuerung des Nordstrandes die Mole modernisiert und ein neues Seerestaurant gebaut werden. Der Umsetzung dieses Projektes hat man in Podersdorf nun die Strandattraktivierung vorangesetzt. „Der Masterplan für Mole und Seerestaurant steht und im Hintergrund wird etwa in Sachen Flächenwidmung weitergearbeitet. Das tatsächliche ‚Go‘ kann aber erst gegeben werden, wenn es eine Lösung vom Land in Sachen Wasserstand gibt“, betont Lentsch.

