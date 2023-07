Handwerkstag: Das Dorfmuseum erwacht zum Leben

Die bis auf den letzten Platz vollgeparkte Bahngasse in Mönchhof spricht eine eindeutige Sprache: es muss wieder Handwerkstag im Dorfmuseum sein. Jährlich lädt das beschauliche Freilichtmuseum in Mönchhof am letzten Sonntag im Juli zum Handwerkstag, an welchem der Vielzahl an Arbeitsstätten im Dorf im Dorf von alten Meistern Leben eingehaucht wird. Sei es der Hufschmied, die Bäckerei, der Malermeister, der Fleischer, der schwarze Keller, der Besenbinder, oder, oder, oder... - alles trägt an diesem Tag kollektiv dazu bei, einen in das Nordburgenland des zwanzigsten Jahrhunderts zurückzuversetzen. Wir haben den Heurigen Handwerkstag in einer Bilderstrecke festgehalten.

Das Dorfmuseum Mönchhof hat in den Sommermonaten täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ab September wird der Montag zum Ruhetag.