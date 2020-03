Nach den unterschiedlichen Arten des Fastens befragt, kennen die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher Intervallfasten (10,7 Prozent haben schon vom „intermittierenden Fasten“ gehört, einer anderen Bezeichnung für Intervallfasten).

„Intervallfasten – vor allem die 16:8-Methode, nach der in einem Zeitraum von 8 Stunden gegessen und 14-16 Stunden lang dem Körper eine Essenspause gegönnt wird – scheint tatsächlich ein Megatrend zu sein. Ich gehe aufgrund der sehr nachhaltigen und belastbaren, wachsenden Studienlage davon aus, dass es sich nicht um einen kurzfristigen Hype handelt, sondern sich als nachhaltige Ernährungsform etablieren wird“, so die Einschätzung des Ernährungsspezialisten Prof. Michalsen, der Marienkron beim Ausbau zum Kompetenzzentrum für Darm und Gesundheit als Berater unterstützt hat. Er gilt als einer der führenden Experten für Ernährungsmedizin und Heilfasten in Europa. Eine Ende Dezember 2019 im New England Journal of Medicine veröffentlichte umfassende wissenschaftliche Übersicht betont die zahlreichen Vorteile des Fastens mit Schwerpunkt auf das Intervallfasten. Die Wirkmechanismen – allen voran die Autophagie, die Bildung neuer Zellen – konnten wissenschaftlich bestätigt werden.