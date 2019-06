Am Freitag begrüßte das „Zentrum für Darm und Gesundheit“ in Mönchhof zahlreiche Ehrengäste zur Eröffnung, die sich selbst Bischof Ägidius Zsifkovics, Landesrätin Daniela Winkler, Landeshauptfrau a.D. Waltraud Klasnic und der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Hannes Anton nicht entgehen ließen.

Das Kurhaus wurde feierlich von den vier Ordenseigentümern (die elisabethinen graz, die elisabethinen linz-wien, Stift Heiligenkreuz, Abtei Marienkron) und den Geschäftsführern Elke Müller und Gunter Farnleitner eröffnet.

Lest am Mittwoch in der Print-Ausgabe mehr über das neue medizinische, kulinarische und architektonische Konzept in Marienkron.