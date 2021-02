Land Burgenland beteiligt sich an Kurhaus Marienkron .

Das Land Burgenland beteiligt sich mit 24,9 Prozent an der Kurhaus Marienkron GmbH. Das Unternehmen, das aufgrund der Coronakrise einer massiven finanziellen Belastung ausgesetzt sei, und der Standort in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) sollen dadurch langfristig abgesichert werden, teilte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Dienstag mit.