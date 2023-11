Vater drohte: „Verheirate dich in der Türkei“

Außerdem soll der 44-jährige Mann seine Tochter mit Faustschlägen verletzt haben. Vor Gericht machte der Vater von vier Kindern am 3. November 2023 nicht den Eindruck, als verstünde er den Sinn der Anklage.

Der Angeklagte ist in der Türkei geboren, die Schule besuchte er schon in Österreich. Er spricht gut Deutsch, verdient in seinem Beruf 3.500 Euro monatlich und hat 800.000 Euro Schulden, weil er zwei Häuser und Wohnungen kaufte, die er für seine Kinder herrichtet. Die Familie lebt im Bezirk Neusiedl

Im Sommer 2021 soll er seine Tochter gemaßregelt haben, weil diese offenbar eine Beziehung zu einem Jugendlichen hatte. Der Familienvater soll gedroht haben, seine Tochter und seine Ehefrau umzubringen, sollte das Mädchen noch einmal einen Freund haben.

Wenn seine Tochter einen falschen Schritt mache, dann werde er sie, bevor sie 16 Jahre alte werde, in die Türkei schicken und dort verheiraten. Er werde, drohte der Vater der Jugendlichen, ihren österreichischen Pass zu einem türkischen machen.

Schläge bei „Regelverstößen“

Das Mädchen war wegen der Drohungen und Gewalttaten ihres Vaters von der Familie weggelaufen. „Er hat uns nicht mehr geschlagen, nicht so oft“, hatte die Jugendliche bei ihrer auf Video aufgezeichneten gerichtlichen Einvernahme ausgesagt. „Außer wir haben schlimme Regelverstöße gemacht oder die Ehre verletzt.“

Als Richterin Sabine Stagl-Pateisky dem Angeklagten dies vorhielt, konnte dieser ein Lachen kaum unterdrücken.

„Ist das lustig?“, fragte die Richterin. „Nein, nein“, erwiderte der Angeklagte. „Was ist eine Ehre? Dazu habe ich gelacht“, sagte der Familienvater. „Was soll man beschmutzen? Sonst ist es nicht lustig.“

Regeln habe es im Zusammenhang mit der Schule oder mit dem Rauchen gegeben, er habe den Kindern das Handy weggenommen und ihnen aufgetragen, sich nicht mit Freunden zu treffen, sondern eine Woche lang zuhause zu lernen. Es habe Hausarrest und Taschengeldkürzungen gegeben.

Vater gab Schläge mit Schuhlöffel zu

Seine Tochter hatte darüber berichtet, dass sie vom Vater im Alter von zirka fünf Jahren vom Vater an den Haaren gepackt worden sei. „Definitiv nicht“, sagte dazu der Angeklagte.

Er gab aber zu, das Kind im Juli 2020 mit dem Schuhlöffel geschlagen zu haben - nicht aber mit einem Gürtel, wie ihm vorgeworfen wurde. Auch im Februar 2023 soll er die Tochter mit dem Schuhlöffel geschlagen haben.

„Kann es sein, dass Sie ihr Handy kontrollierten, weil sie mit einem Jungen Kontakt hatte?“, fragte die Richterin.

„Kontrolliert habe ich es nie, nur abgenommen“, sagte der Angeklagte.

Streit wegen Beziehung zu Jungen

Als die Jugendliche im Juni 2021 ihrem Vater gegenüber zugab, einen Freund gehabt zu haben, mit dem sie kuzr zuvor Schluss gemacht hatte, da habe er ihr auf den Kopf oder auf die Schulter geklopft, sagte der Angeklagte und ballte die Faust.

Mit der Faust geschlagen habe er seine Tochter nicht. „Wenn ich jemanden schlage, ist der hin“, sagte der kräftige Mann.

Einmal habe er sie geschlagen, weil sie geraucht hatte. „Da habe ich sie in meiner Wut verletzt“, gab der Angeklagte zu. Die Polizei hatte gegen den Familienvater sogar ein Betretungsverbot verhängt.

Mit Hochzeit mit „Ziegenhirten“ gedroht

Der Angeklagte gab zu, seiner Tochter gedroht zu haben, sie müsse einen „Ziegenhirten“ heiraten, wenn sie die Schule nicht abschließe. Die Jugendliche sei nach ihrer Flucht wieder nach Hause zurückgekehrt. Er habe sich bei ihr entschuldigt.

Die Richterin verurteilte ihn im Sinne des Strafantrages zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. „Sie haben die Vorfälle stark negiert, Sie hatten öfters ein Lächeln im Gesicht, sodass der Eindruck entstand, dass Sie die Sache nicht ernstnehmen“, hielt ihm die Richterin sein Verhalten während der Gerichtsverhandlung vor.

Die Verteidigungsversuche des Familienvaters hätten, so die Richterin, nicht glaubwürdig gewirkt, ganz im Gegensatz zur Ausssage seiner Tochter. Dass die Taten gegenüber einer Angehörigen begangen wurde, wertete die Richterin als erschwerend.

„Danke“, sagte der Angeklagte, und verzichtete auf Rechtsmittel.

„Ich hoffe, Sie nehmen es ernst und bessern sich, sodass das nicht mehr vorkommt“, gab ihm die Richterin mit auf den Weg.