Mordversuch Bezirk Neusiedl: Mann wollte Vater mit Hammer erschlagen

Lesezeit: 2 Min Birgit Böhm-Ritter

Symbolbild Foto: Spitzi-Foto/Shutterstock.com

L aut eines Berichtes der Polizeidirektion Burgenland versuchte am Sonntag gegen 4 Uhr früh ein 42-jährige Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See seinen Vater zu erschlagen. Der Mann schlug mehrmals auf den Kopf seines im Bett liegenden 67-jährigen Vaters ein. Dem gelang es teilweise die Schläge mit der Hand abzuwehren und schließlich seinem Sohn den Hammer zu entreißen und in den Abstellraum zu flüchten.