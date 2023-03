Flurreinigung in Wallern: Kurioser Fund dürfte „historisch“ sein

Werbung

Am vergangenen Samstag fand in Wallern die jährliche Flurreinigung statt. Dabei nahmen heuer über 50 Personen teil. In der von der Gemeinde organisierten Aktion wurde weggeworfener Müll an Straßen- und Waldrändern, in Gräben und Windschutzgürteln im gesamten Gemeindegebiet gesammelt und in die Müllsammelstelle gebracht. Insgesamt wurde ein Container voll Müll (ca. 1,5 bis 2 Tonnen) gesammelt. Nach der Müllsammelaktion lud die Gemeinde alle Mitwirkenden im Bauhof zu Speis und Trank ein.

Schädelknochen bei Schottergrube gefunden

Darüber hinaus kam es allerdings auch zu einem weiteren kuriosen Fund: Während der Aufräumarbeiten bei der Wallerner Schottergrube wurde ein menschlicher Schädelknochen gefunden. Umweltgemeinderat David Gelbmann informierte umgehend die Polizei, woraufhin die Beamten den skelettierten Schädel für die weiteren Ermittlungen sicherstellten. Den Umständen des Schädels nach wird derzeit nicht von einem aktuellen Ereignis ausgegangen. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Stand Dienstag steht ein Ergebnis der Untersuchung des Schädels bislang noch aus. Polizeisprecher Helmut Marban führt aus: „Wir haben zwar noch keinen wissenschaftlichen Befund, gehen aber davon aus, dass es sich um einen 'historischen Fund', etwa aus einem Weltkrieg, handeln könnte“. Der Wallerner Bürgermeister Ernst Oroszlan (SPÖ) zeigt sich betroffen und meint: „Selbstverständlich hoffe ich, dass es sich hierbei nicht um eine Gewalttat handelt. So ein Fund muss so rasch wie möglich aufgeklärt werden.“

An dieser Stelle wurde der Totenkopf gefunden. Foto: Gemeinde Wallern

