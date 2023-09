Tagung in Andau: Rekordanmeldungen in Burgenlands Musikschulen

Für die burgenländischen Musikschulen sind mehr als 5.300 Anmeldungen für das kommende Schuljahr eingegangen. Mit Schulbeginn wird sich diese Zahl aufgrund des elementarischen Musizierens und die Klassenmusizierprojekte in Volks- und Mittelschulen auf rund 7000 erhöhen. Unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler an 16 Standorten von über 200 Lehrerinnen und Lehrern.

In den sieben Bezirksvororten besteht jeweils eine Zentralmusikschule, weitere Standorte sind in Frauenkirchen, Kittsee, Hornstein, Deutschkreutz, Großpetersdorf, Oberschützen, Pinkafeld, Rechnitz und Stegersbach.

Winkler: „Die Anmeldezahlen sind so hoch wie noch nie“

Bildungslandesrätin Daniela Winkler besuchte die Musikschulleitertagung in Andau und begrüßte die Leiterinnen und Leiter der burgenländischen Musikschulen. „Erfreulicherweise ist das Interesse am Musikunterricht in den Musikschulen sehr groß. Die Anmeldezahlen sind so hoch wie noch nie“, berichtet Winkler. Für die Organisation und Durchführung des Musikunterrichts brauche es eine gute Abstimmung. Im Zuge der Tagung wurde in Arbeitsgruppen die unterschiedlichen Themen und größten Herausforderungen erörtert. Die Bildungslandesrätin nimmt bei ihrem Tagungsbesuch einige Anregungen mit, die umgesetzt werden sollen, um die Rahmenbedingungen zu optimieren. „Wir wollen in jeder Hinsicht unserem Ruf weiterhin gerecht werden, dass das Burgenland ein Musik- und Kulturland ist. Eine erfolgreiche Musikerziehung hängt von mehreren Faktoren ab. Ein Schwerpunkt liegt im schulischen Bereich. Es braucht aber auch die Unterstützung im Familienkreis bis hin zu den Musikschulen oder Vereinen", so Winkler. Wichtig sei dabei, dass bei Kindern das Interesse geweckt wird.

Gerhard Gutschik, Landesmusikschulreferent und Geschäftsführer des Musikschulwerks mit Landesrätin Daniela Winkler Foto: zVg/Büro LR Winkler

Musikschulwerk als starkes Fundament

Seitens des Landes setzt man auf zahlreiche Initiativen. „Das beginnt damit, Möglichkeiten zu schaffen, dass Kinder Instrumente probieren können, sich an den Klängen von Instrumenten begeistern können und motiviert werden Musik zu machen. Dazu können in den Volksschulen die Flöten verwendet werden. Mit dem Projekt ´Auf die Bühne, fertig, los!` wurde allen Schülerinnen und Schülern der zweiten Schulstufe im Burgenland eine kostenlose Flöte zur Verfügung gestellt“, betont die Landesrätin.

Dazu gibt es eine enge Kooperation mit dem Blasmusikverband und Vereinen, es wurden die Bläserklassen installiert und das Burgenland bekommt seine erste Musikhochschule, zu der das Joseph Haydn Konservatorium positiv akkreditiert wurde. „Das Fundament, auf das vieles aufbaut, ist jedoch das Musikschulwerk mit seinen Pädagoginnen und Pädagogen in den Musikschulen. Bei ihnen möchte ich mich ganz herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken", so Landesrätin Daniela Winkler.