Halbritter-Rücktritt! Paukenschlag in Neusiedls ÖVP

Den Wahlabend am 2. Oktober hat sich ÖVP-Bürgermeisterkandidat Thomas Halbritter wohl anders vorgestellt. Das Ergebnis sowohl der Bürgermeister- als auch der Gemeinderatswahl war für ihn und seine VP-Stadtparteigruppe nahezu desaströs. Eine Bürgermeister-Stichwahl verfehlte Halbritter klar, im Gemeinderat verlor die ÖVP erstmals in der Stadtgeschichte Platz eins.

Nun hat Thomas Halbritter die Konsequenzen gezogen. Er wird das Amt des Neusiedler Vizebürgermeisters nicht mehr übernehmen. Im Gespräch mit der BVZ kündigt er gar seinen Rückzug aus allen politischen Funktionen an. Bis zum Jahresende will er auch seine Funktion als Stadtparteiobmann übergeben.

Er sei zwei Mal als Bürgermeisterkandidat angetreten und zwei Mal habe er keine Mehrheit bekommen, begründet Halbritter seinen Abschied aus der Kommunalpolitik. „Man muss erkennen, wann es Zeit ist aufzuhören“, sagt der 57-Jährige. 30 Jahre lang engagierte er sich im Neusiedler Gemeinderat. Er war der Erste, der über ein Vorzugsstimmenmandat in die Kommunalvertretung einzog.

„Ich bin einer, der gerne gestaltet und umsetzt, das war es auch, was mich bewegt hat, in die Politik zu gehen. Die große Möglichkeit hatte ich aber nicht. Ich bin erst in den Stadtrat gekommen, als Neusiedl mitten in einer Konsolidierungsphase war“, blickt Halbritter mit Wehmut zurück. Trotzdem sei einiges gelungen, stolz sei er auch auf die Erstellung des Masterplans für das Seebad, dieser sei immer noch aktuell.

Auf Halbritter folgt Ingeborg Berger

„Es tut mir weh, wenn ich sehe, was in anderen Gemeinden alles passiert und bei uns tut sich gar nichts“, wiederholt Halbritter seine Kritik gegenüber der Stadt-SPÖ, welcher er immer wieder zu wenig Innovationsgeist und Investitionswille ankreidete. Den strikten Sparkurs der SPÖ auch nach der Konsolidierungsphase wollte die ÖVP nicht mitgehen, weshalb es auch zuletzt keine Zustimmung für deren Budgeterstellungen gab.

Auf die Frage, ob er dem ÖVP-Team beratend zur Verfügung stehen werde, antwortet Halbritter: „Ja, aber ich werde nur reden, wenn ich gefragt werde.“

Halbritters Nachfolge tritt nun Ingeborg Berger an. Sie wird das Amt der Vizebürgermeisterin ausüben. Die Wahl fand in der konstituierenden Gemeinderatssitzung Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) statt.

